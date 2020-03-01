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Dünya, Koronavirüs

İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 54'e yükseldi

İran'da koronavirüs nedeniyle 11 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e çıktı, vaka sayısı ise 978'e yükseldi.

Muhammet Kurşun   | 01.03.2020
İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 54'e yükseldi

Tahran

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, düzenlediği basın toplantısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 11 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve dünden bu yana 385 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Cihanpur, son belirlemelere göre ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 54'e, vaka sayısının ise 978'e yükseldiğini belirtti.

İranlı yetkili, en fazla vakaya Tahran, Merkezi, Kum, Gilan eyaletlerinde rastlandığını söyledi.

"Virüs vakaları arttı"

Virüs vakalarının arttığını ve eyaletlerin genelinde durumun ciddi olduğunu dile getiren Cihanpur, vatandaşlardan yolculuk yapmamalarını ve özellikle kuzeydeki Gilan ve Mazenderan eyaletlerine gitmemelerini istedi. 

Cihanpur, ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 75 kişinin de iyileşerek taburcu edildiğini kaydetti.

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