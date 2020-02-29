Euro
6.88
Dolar
6.23
BIST 100
105,284.30
Altın
1,577.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İran'da koronavirüs nedeniyle 9 kişi daha öldü

İran'da koronavirüs nedeniyle 9 kişi daha öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e çıktı, vaka sayısı 593'e yükseldi.

Muhammet Kurşun   | 29.02.2020
İran'da koronavirüs nedeniyle 9 kişi daha öldü

Tahran

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 9 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve dünden bu yana 205 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Cihanpur, düzenlediği basın toplantısında son belirlemelere göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 43'e, vaka sayısının ise 593'e yükseldiğini belirtti.

İranlı yetkili, en fazla vakaya Tahran, Gülistan, Kum, Merkezi, Mazenderan ve Gilan eyaletlerinde rastlandığını aktardı.

Yabancı basın organlarında ölü ve vaka sayısıyla ilgili çıkan iddialara da değinen Cihanpur, Sağlık Bakanlığının test sonuçlarına göre kesin verileri kamuoyu ile paylaştığını ifade etti. 

Test sonucu pozitif çıkan vakaların dışında şüpheli sayısının çok daha fazla olduğuna dikkati çeken Cihanpur, hastanelerde gözetim altında tutulanların yüzde 10-15'inin test sonucunun pozitif çıktığını dile getirdi. 

Cihanpur, ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 123 kişinin de iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini söyledi.

Öte yandan mecliste virüs testi yapılan 100 milletvekilinden 5'ine koronavirüs teşhisi konulduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yemen’de çatışmalar Sana-Marib-Cevf üçgeninde artıyor
Batılı Müslümanlar yol ayrımında
Hüsnü Mübarek'in siyasi mirası
Koronavirüs salgınında güncel durum ve gelecek tahminleri
Malezya’daki hükümet krizi ve ülke siyasetinin belirsiz geleceği

Benzer haberler

İran'da koronavirüs nedeniyle 9 kişi daha öldü

İran'da koronavirüs nedeniyle 9 kişi daha öldü

Amasya'da üretilen antibakteriyel tulumlar Çin'e gönderiliyor

Virüsün global etkisi: 5 milyon şirket riskte, 1 trilyon doları aşkın hasar oluşabilir

Türkiye ile Çin arasında 5 yılda 126 milyar dolarlık ticaret yapıldı

Türkiye ile Çin arasında 5 yılda 126 milyar dolarlık ticaret yapıldı
Lübnan'da Kovid -19 nedeniyle eğitime bir hafta ara verildi

Lübnan'da Kovid -19 nedeniyle eğitime bir hafta ara verildi
Çorum Valiliğinden 'koronavirüs' açıklaması

Çorum Valiliğinden 'koronavirüs' açıklaması