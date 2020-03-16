Euro
7.14
Dolar
6.39
BIST 100
88,650.11
Altın
1,457.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 853'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 129 kişi artarak 853'e yükseldi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 16.03.2020
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 853'e yükseldi Fotoğraf: Fatemeh Bahrami /AA

Istanbul

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde 129 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 853'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1053 artarak 14 bin 991'e ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur, 4 bin 996 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından hastanelerden taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19 ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB liderleri video konferansla Kovid-19'u görüşecek
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş koronavirüs önlemlerine ilişkin 15.30'da açıklama yapacak
ATO'dan 'ödeme kolaylığı' talebi
kİranlılar balkon ve pencerelerden marşlarla birbirlerine destek oluyor
Adalet Bakanı Gül: 60 yaş üstü hakim ve savcılar idari izinli sayılacak

Benzer haberler

AB liderleri video konferansla Kovid-19'u görüşecek

AB liderleri video konferansla Kovid-19'u görüşecek

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş koronavirüs önlemlerine ilişkin 15.30'da açıklama yapacak

Adalet Bakanı Gül: 60 yaş üstü hakim ve savcılar idari izinli sayılacak

Almanya’nın Bavyera eyaletinde 'acil durum' ilan edildi

Almanya’nın Bavyera eyaletinde 'acil durum' ilan edildi
Koronavirüs ile ilgili 'gizli belge' başlığıyla yayılan görsele ilişkin soruşturma başlatıldı

Koronavirüs ile ilgili 'gizli belge' başlığıyla yayılan görsele ilişkin soruşturma başlatıldı
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 853'e yükseldi

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 853'e yükseldi