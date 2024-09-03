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Dünya

İran'da iPhone yasağı yaklaşık 900 milyon dolar zarara yol açıyor

İran'da iPhone cep telefonlarına getirilen ithalat yasağına bağlı olarak ortaya çıkan kaçakçılık yöntemleri nedeniyle ülkenin yaklaşık 900 milyon dolar zarara uğradığı bildirildi.

Ahmet Dursun  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
İran'da iPhone yasağı yaklaşık 900 milyon dolar zarara yol açıyor

Tahran

İran Cep Telefonu İhracatçıları Derneği Başkanı Abdulmehdi Esedi, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) yaptığı açıklamada, iPhone 14 ve 15 model telefonların resmi olarak kayıt edilememesinin ülkeyi yüz milyonlarca dolar zarara uğrattığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın kurduğu yeni hükümetin söz konusu yasağı kaldırmaması durumunda bu zararın gelecek yıl 1,3 milyar dolara çıkacağı uyarısında bulunan Esedi, "Son iki yılda iPhone ithalatının yasaklanması, ülkenin döviz kaynaklarının yönetilmesi gibi hedeflere ulaşmada başarısız kalmanın yanında yaklaşık 900 milyon dolarlık dövizin ülke dışına yasa dışı şekilde çıkışına da neden oldu." dedi.

Esedi ayrıca, İletişim Bakanlığı ile Sanayi Bakanlığının yasağın kaldırılması için çalışmalar yürüttüğüne dair bilgiler olduğunu ifade etti.

Resmi olmayan verilere göre, İran'ın cep telefonu ithalatının üçte birinden fazlası iPhone'lardan oluşurken ülkede iPhone 14 ve 15 model cep telefonlarının ithalatı ve kaydedilmemesi yasak kapsamında bulunuyor.

Apple, ürünlerinin İran'da satışını yasaklamış ve ülkede resmi bir temsilcisi bulunmasa da bu markanın telefonları İranlılar arasında en popüler telefonlardan biri olmaya devam ediyor.

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