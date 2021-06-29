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Dünya, Koronavirüs

İran'da ilk kez Kovid-19'un Delta varyantı görüldü

İran'da 10'dan fazla kişide yeni tip koronavirüsün Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının tespit edildiği bildirildi.

Ahmet Dursun   | 29.06.2021
İran'da ilk kez Kovid-19'un Delta varyantı görüldü

Ankara

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Meşhed Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehdi Kelyan, "Maalesef dün akşam Meşhed'de 10'dan fazla Delta varyantı vakası tespit edildi." dedi.

Testlerin incelenmek üzere başkent Tahran'a gönderildiğini aktaran Kelyan, "Söz konusu vakaların Delta varyantı olduğuna eminiz ancak nihai teyit Tahran tarafından yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

İlk olarak Hindistan'da görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “endişe verici” olarak tanımlanan Delta varyantının, yüksek bulaşıcılığı nedeniyle yakın zamanda dünya genelinde baskın tip haline gelmesinden endişe ediliyor.


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