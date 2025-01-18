İran'da iki Yargıtay hakimi suikast sonucu hayatını kaybetti
İran'ın başkenti Tahran'daki Yüksek Mahkeme önünde düzenlenen silahlı saldırıda 2 Yargıtay hakimi hayatını kaybetti, biri yaralandı.
Tahran
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran'daki Yüksek Mahkeme önünde silahlı bir saldırgan tarafından Yargıtay hakimlerine suikast düzenlendi.
Saldırıda Hüccetulislam Muhammed Mukise ve Hüccetulislam Ali Razini adlı iki hakim yaşamını yitirdi. Bir hakim ile koruması da yaralanırken saldırganın olayın ardından kendini vurarak intihar ettiği bildirildi.
İran Yargı Erki Sözcüsü Cihangir olayı "terör saldırısı" olarak niteledi
İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, saldırıya dair devlet televizyonuna açıklamada bulundu.
İranlı Sözcü, saldırının yerel saatle 10.45 civarı, Yüksek Yargı üyelerinin odasına girilerek gerçekleştirildiğini söyledi.
Öldürülen hakimlerin önemli dosyalara baktığını aktaran Cihangir, bu kişilerin verdikleri hükümler nedeniyle sürekli “rejim düşmanlarının” hedefinde, tecrübeli yargı mensupları olduğuna dikkati çekti.
Cihangir, saldırıda ölen Yargıtay üyesi Hüccetulislam Ali Razini’nin 1999 yılında da bir suikasta uğradığı ve yaralı olarak kurtulduğu bilgisini paylaştı.
Olayı terör saldırısı olarak niteleyen Cihangir, saldırıyla irtibatlı kişilerin yakalanması için çalışmaların başlatıldığını, soruşturmanın selameti için detaylı bilgi vermeyeceğini ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.