Dolar
35.46
Euro
36.43
Altın
2,702.92
ETH/USDT
3,322.30
BTC/USDT
103,600.00
BIST 100
9,977.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Adana 8. Olağan İl Kongresi’nde konuşuyor
logo
Dünya

İran'da iki Yargıtay hakimi suikast sonucu hayatını kaybetti

İran'ın başkenti Tahran'daki Yüksek Mahkeme önünde düzenlenen silahlı saldırıda 2 Yargıtay hakimi hayatını kaybetti, biri yaralandı.

Ahmet Dursun, Haydar Şahin  | 18.01.2025 - Güncelleme : 18.01.2025
İran'da iki Yargıtay hakimi suikast sonucu hayatını kaybetti

Tahran

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran'daki Yüksek Mahkeme önünde silahlı bir saldırgan tarafından Yargıtay hakimlerine suikast düzenlendi.

Saldırıda Hüccetulislam Muhammed Mukise ve Hüccetulislam Ali Razini adlı iki hakim yaşamını yitirdi. Bir hakim ile koruması da yaralanırken saldırganın olayın ardından kendini vurarak intihar ettiği bildirildi.

İran Yargı Erki Sözcüsü Cihangir olayı "terör saldırısı" olarak niteledi

İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, saldırıya dair devlet televizyonuna açıklamada bulundu.

İranlı Sözcü, saldırının yerel saatle 10.45 civarı, Yüksek Yargı üyelerinin odasına girilerek gerçekleştirildiğini söyledi.

Öldürülen hakimlerin önemli dosyalara baktığını aktaran Cihangir, bu kişilerin verdikleri hükümler nedeniyle sürekli “rejim düşmanlarının” hedefinde, tecrübeli yargı mensupları olduğuna dikkati çekti.

Cihangir, saldırıda ölen Yargıtay üyesi Hüccetulislam Ali Razini’nin 1999 yılında da bir suikasta uğradığı ve yaralı olarak kurtulduğu bilgisini paylaştı.

Olayı terör saldırısı olarak niteleyen Cihangir, saldırıyla irtibatlı kişilerin yakalanması için çalışmaların başlatıldığını, soruşturmanın selameti için detaylı bilgi vermeyeceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Haliç'te seyir halindeki teknelerin çarpışması kamerada
Düzce Belediye Başkanı Özlü: İstanbul'a giden içme suyuna lağım suyu karışıyor
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Hakkari'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk, ağır yaralandı
Erciyes'te yarıyıl tatilinin ilk gününde yoğunluk yaşandı

Benzer haberler

İran'da iki Yargıtay hakimi suikast sonucu hayatını kaybetti

İran'da iki Yargıtay hakimi suikast sonucu hayatını kaybetti

Rusya ile İran arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalandı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Trump'a suikast girişimi düzenledikleri iddialarını reddetti

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Orta Doğu’dan ayrılmıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Orta Doğu’dan ayrılmıyoruz
İran destekli grupların, Irak-Lübnan koridoru merkezindeki Deyrizor'da kullandığı tüneller görüntülendi

İran destekli grupların, Irak-Lübnan koridoru merkezindeki Deyrizor'da kullandığı tüneller görüntülendi
Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'ye Irak ve İran'dan yandaşlarını taşıyıp silahlı eğitim veriyor

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'ye Irak ve İran'dan yandaşlarını taşıyıp silahlı eğitim veriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet