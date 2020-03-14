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Dünya, Koronavirüs

İran'da günde 6 bin kişiye Kovid-19 testi yapılıyor

İran'da 50 laboratuvarda, günlük yaklaşık 6 bin kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı bildirildi.

Ahmet Dursun   | 14.03.2020
İran'da günde 6 bin kişiye Kovid-19 testi yapılıyor

Ankara

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan İran Pasteur Enstitüsü Başkanı Ali Rıza Bigleri, İran'a 220 binden fazla Kovid-19 teşhis kiti bağışlandığını ve bunlardan 80 bininin şu ana kadar kullanıldığını belirtti. 

 

Ülke genelinde Kovid-19 testi için 50 laboratuvarın hizmet verdiğini aktaran Bigleri, laboratuvar sayısının 70'e çıkacağını kaydetti.

Bigleri, günde ortalama 6 bin kişiye test yapıldığı ve kesin test sonuçlarının 48 saatte açıklandığı bilgisini paylaştı.

Virüsün en küçük kurbanı 3 yaşında

Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 67, hastalığa yakalananların yaş ortalamasının da 54 olduğunu açıkladı.

Virüse yenik düşen en küçük kurbanın aynı zamanda lösemi hastası 3 yaşında bir çocuk olduğu bildirildi.

3 bin 529 kişi iyileşerek taburcu edildi

Hastalığın ortaya çıktığı Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

Ülkede virüse yakalananların sayısı 11 bini aşarken can kaybı 514'e yükseldi.

Kovid-19 teşhisi konulanlardan 3 bin 529'u ise iyileşerek taburcu edildi.

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