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Dünya

İran'da ev hapsindeki muhalif lider Musevi'den cumhurbaşkanlığı seçimlerini 'boykot' çağrısı

İran'da ev hapsinde tutulan muhalif lider Musevi, bazı isimlerin cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığının veto edilmesine tepki göstererek, "aşağılayıcı ve önceden tasarlanmış" olarak nitelediği seçimlerin boykot edilmesini istedi.

Ahmet Dursun   | 12.06.2021
İran'da ev hapsindeki muhalif lider Musevi'den cumhurbaşkanlığı seçimlerini 'boykot' çağrısı

Ankara

İran'da ev hapsinde tutulan muhalif lider ve eski Başbakan Mir Hüseyin Musevi, kendisine yakınlığıyla bilinen "Kaleme" adlı internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, seçimlerde aday olmak isteyenlerin rejime bağlılığı ile siyasi, ahlaki ve dini sabıkalarını inceleyen Anayasayı Koruyucular Konseyinin ülkede tartışmalara yol açan veto kararlarını eleştirdi.

Açıklamasında, Konseyin kararlarını "aşağılayıcı" olarak niteleyen Musevi, "Önceden tasarlanmış ve halkı tahkire yönelik seçimler karşısında bilinçlenen ve ülkenin geleceği için perde arkasından ve gizlice alınan kararlara teslim olmayanların yanındayım." ifadelerini kullandı.

Eski Başbakan Musevi, "Denetimin onaylanması denilen bu bidat devam ederse İran İslam Cumhuriyeti unvanı çok uzak olmayan bir gelecekte anlamsız hale gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ülke siyasetinin önemli isimlerine adaylık izni verilmemesi halkın seçimlere katılımını düşürecek endişesi

İran'da 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için 40'ı kadın olmak üzere 592 kişinin Anayasayı Koruyucular Konseyine adaylık başvurusunda bulunduğu bildirilmişti.

Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Abbas Ali Kedhodayi, 17 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, adaylık için başvuran 592 kişiden yalnızca 40'ının gerekli şartları taşıdığını duyurmuştu.

Seçimlerde aday olmak isteyenlerin rejime bağlılığı ile siyasi, ahlaki ve dini sabıkalarını inceleyen Konsey tarafından 25 Mayıs'ta yapılan açıklamada, gerekli şartları taşıdığı açıklanan 40 kişiden yalnızca 7 isme adaylık izni çıktığı belirtildi.

Konseyin kararına göre, mevcut Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve Meclis Başkanı Ali Laricani gibi reformist ve ılımlı muhafazakar çizgideki ülke siyasetinin bazı önemli isimlerine seçimlerde yarışma izni verilmedi.

Reformist gruplar, daha önce yaptıkları açıklamada adaylarının veto edilmesi halinde seçimlere katılmayacaklarını duyurmuştu.

Birçok reformiste ve ülke siyasetinin önemli isimlerine adaylık izni verilmemesi nedeniyle özellikle reformist ve ılımlı muhafazakar seçmenin önemli bir kısmının sandığa gitmeyeceği öngörülüyor.

Halkın seçimlere yüksek katılımını demokratik bir destek kabul eden ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney, 27 Mayıs'ta yaptığı konuşmasında, Anayasayı Koruyucular Konseyinin vetoları nedeniyle seçimlerin boykot edilmesine yönelik çağrılara tepki göstererek, "Seçimlerin faydasız olduğunu söyleyenleri dinlemeyin. Bunlar halkla birlikte değildir. Halkla birlikte olan kimse, insanların sandık başına gitmesine mani olmaz." demişti.

İranlı Öğrenciler Anket Ajansının (ISPA), 9 Haziran'da açıkladığı ülke genelinde yapılan kamuoyu yoklamasında, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanacaklarını belirten katılımcıların oranının 1979'dan beri en düşük seviye olarak yüzde 38'de kaldığı ortaya çıkmıştı.

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