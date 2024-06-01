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Dünya

İran'da eski kadın milletvekili Elahiyan, cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru yaptı

İran'da eski kadın Milletvekili Zohre Elahiyan, 28 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvurusunda bulundu.

Ahmet Dursun  | 01.06.2024 - Güncelleme : 01.06.2024
İran'da eski kadın milletvekili Elahiyan, cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru yaptı

Tahran

Elahiyan, başvuru sürecinin üçüncü gününde İçişleri Bakanlığına gelerek adaylığını ilan etti.

Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Elahiyan, "Hükümetimin sloganı 'sağlıklı hükümet, sağlıklı ekonomi ve sağlıklı toplumdur." dedi.

Elahiyan, "Sağlıklı bir hükümet kendisini ülkedeki tüm işlerin sorumlusu görmek yerine gençliğin kapasitesini kullanmalı ve bu yolla yeni bir yönetim biçimi sunmalıdır." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​

Tıp doktoru olan Zohre Elahiyan, İran Meclisi'nin önceki döneminde Tahran, Rey, Şemiranat, İslamşehr ve Perdis seçim bölgelerinden milletvekili seçilmişti. Meclis'te İnsan Hakları Komisyonu Başkanı olarak görev yapan Elahiyan, Şubat 2023'te Avrupa Birliği (AB) tarafından yaptırım listesine alınmıştı.

Öte yandan Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani, din adamı ve siyasetçi Mustafa Mirtaceddini, Zahidan Milletvekili Fedahüseyn Maliki, eski Vali Habibullah Dehmerde de adaylık başvurusunda bulunurken seçim için toplam aday adayı sayısı 17 oldu.

Cumhurbaşkanı Seçimi 28 Haziran'da yapılacak

İran'da 2025'te yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçiminin, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Anayasa'ya göre, 28 Haziran'da yapılması kararı alınmıştı.

Seçimde aday olmak isteyenler 30 Mayıs'ta başlamak üzere 5 gün süreyle İçişleri Bakanlığına adaylık başvurusunda bulunabilecek.

Adaylık başvurusu yapan kişilerin seçime katılmak için "ehliyet" sahibi olup olmadıklarına Anayasayı Koruyucular Konseyine bağlı Denetleme Heyeti karar verecek.

Konsey; Cumhurbaşkanlığı, İran Meclisi ve Uzmanlar Meclisi seçimlerine katılacak aday adayları, Anayasa'ya göre, "rejimin değerlerine bağlılıkları" yönünden değerlendiriyor.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in temsil ettiği "Velayet-i Fakih makamına ve İslami değerlere bağlılıklarında kusur bulunan" kişilerin adaylıkları reddediliyor.

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