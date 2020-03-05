Euro
6.84
Dolar
6.11
BIST 100
111,815.10
Altın
1,659.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İran'da bir milletvekili daha koronavirüse yakalandı

İran Meclisi Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan'ın da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

Muhammet Kurşun   | 05.03.2020
İran'da bir milletvekili daha koronavirüse yakalandı Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

Tahran

İran'ın yarı resmi ajansı Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, İlahiyan'ın danışmanı Mustafa Feyli, Tahran Milletvekili'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

İlahiyan'ın Tahran'daki Mesih Danişveri Hastanesi'nde karantina altına alındığını ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Tahran Milletvekili İlahiyan'ın ardından resmi rakamlara göre İran'da yeni tip koronavirüse yakalanan milletvekili sayısı 24'e çıktı.

İran Meclis Başkan Yardımcısı Abdurrıza Mısri, 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs tespit edildiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Salgın Çin'de hız kesti, yüzleşme sırası dünyada
İdlib krizi ve NATO'nun pozisyonu
Arjantin’de yeni Kirchnerizm ve IMF ile ilişkiler
Merkez bankaları koronavirüse karşı faiz silahını çekti
İdlib krizi: BM çıkmazda, AB için son şans

Benzer haberler

İran'da bir milletvekili daha koronavirüse yakalandı

İran'da bir milletvekili daha koronavirüse yakalandı

OPEC'ten günlük petrol üretiminin 1,5 milyon varil daha düşürülmesi önerisi

İran Sağlık Bakanı'ndan 'kağıt para kullanmayın' çağrısı

İran lideri Hamaney, Hindistan'ı Müslümanlara yönelik katliamı durdurmaya çağırdı

İran lideri Hamaney, Hindistan'ı Müslümanlara yönelik katliamı durdurmaya çağırdı
İran destekli gruplar İdlib'e 400 terörist daha gönderdi

İran destekli gruplar İdlib'e 400 terörist daha gönderdi
AB Konseyinde bir çalışanda Kovid-19 tespit edildi

AB Konseyinde bir çalışanda Kovid-19 tespit edildi