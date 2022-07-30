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Dünya

İran'da bir İsveç vatandaşı casusluk iddiasıyla tutuklandı

İran'da bir İsveç vatandaşının casusluk suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

Ahmet Dursun   | 30.07.2022
İran'da bir İsveç vatandaşı casusluk iddiasıyla tutuklandı

Ankara

İran İstihbarat Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkeyi ziyaret eden bir İsveç vatandaşı, casusluk faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilerek tutuklandı.

Açıklamada, ismi açıklanmayan İsveçlinin, daha önce ülkeyi ziyaret ettiği dönemde bazı şüpheli davranışları ve irtibatları nedeniyle İstihbarat Bakanlığına bağlı karşı casusluk biriminin şüpheli listesine dahil edildiği aktarıldı.

Ülkede Avrupalı bir casusun tutuklanmasının ardından tutuklanan kişinin durumunu ve nasıl yakalandığını öğrenmek amacıyla birkaç ay önce ülkeye yeniden girdiği tespit edilen İsveç vatandaşının, ülkeden ayrılmak üzereyken istihbarat birimleri tarafından savcılığın talimatıyla tutuklandığı belirtildi.

İsveçli şüphelinin daha önce birçok kez İran'ı ziyaret ettiğinin ve bu ziyaretlerinde ülkede gözetim altında tutulan şüpheli unsurlarla iletişim kurduğunun tespit edildiği kaydedildi.

İran'da 1988'deki toplu idam kararlarında rolü olduğu gerekçesiyle İsveç'te yargılanan eski savcı vekili Hamid Nuri'ye 14 Temmuz'da "savaş suçu" ve "kasten cinayet" suçlarından müebbet hapis cezası verilmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili açıklamasında mahkemenin kararının "hukuka aykırı olduğunu ve siyasi nedenlerle alındığını" savunarak, İsveç'in Tahran'daki Maslahatgüzarını Bakanlığa çağırmıştı. Dışişleri Bakanlığı ayrıca, kararın Tahran-Stockholm arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunmuştu.

Ülkede bir İsveç vatandaşının casusluk suçlamasıyla tutuklanmasının, iki ülke arasındaki gerginliğin ardından gelmesi dikkati çekti.

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