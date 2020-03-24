İran'da bir emniyet müdürü koronavirüsten hayatını kaybetti
İran'ın kuzeydoğusundaki Kuzey Horasan eyaletine bağlı İsferayen İlçesi Emniyet Müdürü Cavid Mehri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Tahran
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İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Kuzey Horasan eyaletine bağlı İsferayen İlçesindeki İmam Humeyni Hastanesinde tedavi gören İsferayen Emniyet Müdürü Cavid Mehri, bugün hayatını kaybetti.
2015 yılından bu yana ilçenin emniyet müdürlüğünü yapan Mehri'nin Kovid-19 nedeniyle solunum yetmezliği çektiği ve hastanede birkaç gündür tedavi altında olduğu belirtildi.
Öte yandan aynı hastanede 44 kişinin koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü ve şu ana kadar hayatını kaybeden 10 kişiden 3'ünün test sonucunun pozitif çıktığı 7 kişinin durumunun da şüpheli olduğu kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.