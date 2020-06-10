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Dünya, Koronavirüs

İran'da bir düğüne katılan 40 kişiye Kovid-19 bulaştı

İran'da bir düğüne katılan 40 kişi Kovid-19'a yakalandı.

Muhammet Kurşun   | 10.06.2020
İran'da bir düğüne katılan 40 kişiye Kovid-19 bulaştı

Tahran


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletindeki Erdel İlçesi Kaymakamı Mahmud Kiyani, İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) yaptığı açıklamada, ilçede düzenlenen bir düğün törenine katılan 118 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığını ve 40'ının test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Kiyani, düğün ve taziye merasimlerinin ilçede vaka sayısını arttırdığını ve bundan sonra bu gibi toplu etkinlik düzenleyenler hakkınca yasal işlem yapılacağını ifade etti.

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