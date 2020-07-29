İran'da 6 binden fazla sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
İran Tıp Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Fettahi, ülke genelinde 6 binden fazla sağlık çalışanının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını söyledi.
İstanbul
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İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran Tıp Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Fettahi, "Şu ana kadar 6 binden fazla sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı." dedi.
Bu rakamın yüzde 22'sini hemşireler ve yüzde 20'sini de doktorların oluşturduğunu kaydeden Fettah, Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 140 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini hatırlattı.
Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
İran'da son dönemde Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı 200 civarında seyrediyor. Bugün itibarıyla ülkede Kovid-19 nedeniyle toplam 16 bin 343 kişi hayatını kaybetti, 298 bin 909 vaka kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.