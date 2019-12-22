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Dünya

İran'da 5 büyüklüğünde deprem

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Dezful ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 22.12.2019
İran'da 5 büyüklüğünde deprem

İstanbul

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Dezful ilçesinin Salend kasabası olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 14.57'de kaydedildi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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