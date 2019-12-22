İran'da 5 büyüklüğünde deprem
İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Dezful ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İstanbul
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Dezful ilçesinin Salend kasabası olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 14.57'de kaydedildi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.