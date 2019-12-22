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Dünya

Libya'da limana çekilen gemideki Türk personele dair gelişmeler yakından takip ediliyor

Türkiye, Libya'da açık denizde seyrederken teknik arıza nedeniyle kıyıya yanaşma talebinde bulunan ve içinde 3 Türk personelin de bulunduğu gemiye ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 22.12.2019
Libya'da limana çekilen gemideki Türk personele dair gelişmeler yakından takip ediliyor

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği ve Misurata Başkonsolosluğu üzerinden, yaşadığı teknik arıza sonucu Libya'da darbeci general Hafter'e bağlı güçlerce limana çekilen ve kargo kontrolü yapılan gemideki mürettebattan 3 Türk vatandaşa ilişkin gelişmeleri takip ediyor. 

Diplomatik kaynaklar, limana çekilen geminin kargo kontrollerinin yapıldığını ve Türk gemicilere ilişkin haberlerde yer aldığı şekliyle bir gözaltının söz konusu olmadığını vurguladı.

Kaynaklar, gemide 3'ü Türk olmak üzere birçok ülkeden personel bulunduğunu belirtiyor.

Libya'da darbeci general Halife Hafter'e bağlı güçler, Karayip ülkesi Greneda bandıralı bir geminin denetim ve yükünün kontrolü için Ras El Hilal Limanı'na çekildiğini açıklamış, geminin durdurulmasına ve 3 Türk vatandaşı personelin pasaportlarının kontrol edilmesine ilişkin görüntüleri paylaşmıştı.

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