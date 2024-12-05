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Dünya

İran'da 5,6 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 05.12.2024 - Güncelleme : 05.12.2024
İran'da 5,6 büyüklüğünde deprem

İstanbul

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Huzistan eyaletine bağlı Heftgel kenti olan 5,6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 07.32'de kaydedildi.

Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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