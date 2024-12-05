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Dünya

Beyaz Saray: Çinli hackerlar, Amerikan telekom firmalarını hedef aldı

Beyaz Saray, Çinli siber saldırganların, en az 8 Amerikan telekom firmasını hedef aldığını ve ayrıca bazı başka ülkelere de siber saldırılar düzenlediklerini açıkladı.

Hakan Çopur  | 05.12.2024 - Güncelleme : 05.12.2024
Beyaz Saray: Çinli hackerlar, Amerikan telekom firmalarını hedef aldı

Washington

Amerikan medyasına açıklama yapan Beyaz Saray yetkilileri, Çin devlet destekli hackerların, bu sefer ABD'li telekom firmalarına siber saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Buna göre, Çinli siber saldırganlar, "Salt Typhoon" adı verilen büyük siber saldırıda aralarında Verizon, AT&T ve Lumen gibi büyük servis sağlayıcılarının da olduğu 8 Amerikan telekom şirketini ve ayrıca bazı başka ülkeleri hedef aldı.

Saldırganların, özellikle hükümette ve siyasi pozisyonlarda bulunan yetkililere ait dinleme kayıtları ve hücresel verilere erişim sağladığı ifade edildi.

Olayla ilgili Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı (CISA) tarafından soruşturma başlatılırken, bu kurumların Microsoft ve Google gibi şirketlerle birlikte çalıştığı kaydedildi.

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