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Dünya

İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 18.01.2023
İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem

İstanbul

Tesnim Haber Ajansı'na göre, merkez üssü Hoy kenti olan 5,4 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 13.38'de kaydedildi.

Depremin yerin 12 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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