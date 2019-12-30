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Dünya

İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyindeki Bender Abbas kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 30.12.2019
İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem

İstanbul

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinin Taht kasabası olan 5,4 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 17.19'da kaydedildi. 

Açıklamada depremin 20 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

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