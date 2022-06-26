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Dünya

İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran’ın güneydoğusundaki Kirman eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haydar Şahin   | 26.06.2022
İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tahran

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, merkez üssü Kirman eyaletine bağlı Raver ilçesi olan 5,4 büyüklükteki deprem, yerel saatle 17.37'de kaydedildi.

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Can kaybı, yaralanma ya da maddi hasara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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