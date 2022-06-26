İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İran’ın güneydoğusundaki Kirman eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, merkez üssü Kirman eyaletine bağlı Raver ilçesi olan 5,4 büyüklükteki deprem, yerel saatle 17.37'de kaydedildi.
Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Can kaybı, yaralanma ya da maddi hasara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.