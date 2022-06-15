İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem
İran’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran
Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü bünyesindeki Ulusal Sismoloji Merkezinin açıklamasına göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Cenah şehri olan deprem yerel saatle 10.36'da kaydedildi.
Yerin 8 kilometre altında meydana gelen depremin etkilerine dair henüz resmi açıklama yapılmadı.
Ulusal Sismoloji Merkezi, Hürmüzgan’da bugün daha önce de 4,4 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu bildirmişti.
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