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Dünya

İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem

İran’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haydar Şahin   | 15.06.2022
İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Tahran

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü bünyesindeki Ulusal Sismoloji Merkezinin açıklamasına göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Cenah şehri olan deprem yerel saatle 10.36'da kaydedildi.

Yerin 8 kilometre altında meydana gelen depremin etkilerine dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

Ulusal Sismoloji Merkezi, Hürmüzgan’da bugün daha önce de 4,4 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu bildirmişti.


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