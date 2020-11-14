İran'da 452 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 452 artarak 41 bin 34 oldu.
Tahran
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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sedat Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 452 kişinin hayatını kaybettiğini ve 11 bin 203 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 41 bin 34'e, vaka sayısının da 749 bin 525'e çıktığını aktardı.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 642'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 552 bin 747'ye ulaştığı bilgisini verdi.
Ülkede 5 milyon 464 bin 191 kişiye test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.