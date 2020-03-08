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Dünya

İran'da 4,8 büyüklüğünde deprem

İran'ın Irak sınırındaki Huzistan eyaletine bağlı Dezful ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammet Kurşun   | 08.03.2020
İran'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Tahran

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Dezful ilçesinin Salend kasabası olan 4,8 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 13.17'de kaydedildi. 

Deprem, 9 kilometre derinlikte meydana geldi.

Can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

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