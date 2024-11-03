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Dünya

İran'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran'ın Simnan eyaletinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Dursun  | 03.11.2024 - Güncelleme : 03.11.2024
İran'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tahran

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Simnan eyaletine bağlı Germser ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 05.16'da kaydedildi.

Başkent Tahran'da da hissedilen depremin 11 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Simnan Kriz Yönetimi Merkezinden yapılan açıklamada, bölgeye ekiplerin gönderildiğini ancak şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi alınmadığı aktarıldı.

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