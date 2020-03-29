Euro
7.19
Dolar
6.45
BIST 100
88,322.86
Altın
1,618.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Marmaris Bursa Ankara'da "evde kal" çağrısı etkili oldu
logo
Dünya, Koronavirüs

İran'da 35 günlük bebekte Kovid-19 tespit edildi

İran'ın Rezevi Horasan Eyaletine bağlı Günabad ilçesinde 35 günlük bebekte yeni tip koronavirüs tespit edildi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 29.03.2020
İran'da 35 günlük bebekte Kovid-19 tespit edildi

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran'ın Rezevi Horasan Eyaletine bağlı Günabad ilçesinde 35 günlük bebekte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Tasnim Haber Ajansına konuşan Günabadi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevad Bazeli, "Nefes darlığı nedeniyle hastaneye getirilen 35 günlük bebeğe, Kovid-19 testi yapıldı, sonuç pozitif çıktı." dedi.

Söz konusu bebeğin, ülkede Kovid-19 tespit edilen en küçük hasta olduğunu dile getiren Bazeli, küçük bebeğin durumunun iyiye gittiğini belirtti.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse İran'ın tamamında etkili olmuştu.

Ülkede, dün itibarıyla can kaybı 2 bin 517'ye, vaka sayısı 35 bin 408'e ulaştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 bin 528'e yükseldi
İletişim uzmanından virüsle mücadelede 'Bana ne demeyin' çağrısı
İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 640'a yükseldi
New York Knicks'in sahibi James Dolan koronavirüse yakalandı
Cristiano Ronaldo'dan 'evde kal' çağrısı

Benzer haberler

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 bin 528'e yükseldi

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 bin 528'e yükseldi

İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 640'a yükseldi

İletişim uzmanından virüsle mücadelede 'Bana ne demeyin' çağrısı

New York Knicks'in sahibi James Dolan koronavirüse yakalandı

New York Knicks'in sahibi James Dolan koronavirüse yakalandı
Kanada'nın First Leydisi Kovid-19'u atlattı

Kanada'nın First Leydisi Kovid-19'u atlattı
Türkiye 'Vefa' ile iyiliği dalga dalga büyüttü

Türkiye 'Vefa' ile iyiliği dalga dalga büyüttü