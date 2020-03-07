Euro
6.88
Dolar
6.09
BIST 100
109,600.50
Altın
1,671.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, BIO Türkiye Ödül Töreni'nde konuşuyor
logo
Dünya, Koronavirüs

İran'da 17 eyalete seyahatler yasaklandı

İran'da yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 17 eyalete girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Ahmet Dursun   | 07.03.2020
İran'da 17 eyalete seyahatler yasaklandı

Ankara

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın haberine göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında şu ana kadar Yezd, Gilan, Fars, Kazvin, Zincan, Erdebil, Kirman, İsfahan, Gülistan, Semnan, Loristan, Mazenderan, Kirmanşah, Rezevi Horasan, Kohgiluye-Buyer Ahmed ve Sistan-Beluçistan eyaletlerine seyahatler ikinci bir emre kadar yasaklandı. 

Buşehr eyaletine bağlı Bender Genaveh, Doğu Azerbaycan eyaletindeki Ares Serbest Bölgesi ve Batı Azerbaycan eyaletinde bulunan Maku Serbest Bölgesi'ne de girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Kovid-19, İran'da başta başkent Tahran olmak üzere hızla yayılırken, şu ana kadar üst düzey isimlerin de aralarında bulunduğu 124 kişinin ölümüne yol açtı.

Virüs, Çin'den sonra en çok kaybın yaşandığı İran'da ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildi. Ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılan Kovid-19 görülenlerin sayısı 4 bin 747'ye ulaştı. Kovid-19 teşhisi konulanlardan 913'ü de iyileşerek hastanelerden taburcu edildi.

Salgınla mücadele kapsamında büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatlerini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturuldu. Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteler, spor ve sanatsal faaliyetler salgın nedeniyle 20 Mart'a kadar iptal edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fed'in bitmeyen imtihanı: Parasal genişlemede 4. faz gelir mi?
İran 11. dönem meclis seçimleri: Meşru ama makbul değil
Haşdi Şabi'de 'halef' belirsizliği
Avrupa sığınmacılar gelmesin diye 'değerlerini' Yunanistan'da askıya aldı
Salgın hastalıklar Nijerya'nın gerçeği

Benzer haberler

İran'da 17 eyalete seyahatler yasaklandı

İran'da 17 eyalete seyahatler yasaklandı

Irak, pazardan itibaren İran'la sınır kapılarını yolcu girişlerine kapatıyor

Rusya, Kovid-19 salgını nedeniyle İran'dan gelecek yolculara ülkeye girişi yasakladı

İran'da karantina merkezinin başhekimi de koronavirüse yakalandı

İran'da karantina merkezinin başhekimi de koronavirüse yakalandı
İran'da 4,5 büyüklüğünde deprem

İran'da 4,5 büyüklüğünde deprem

İran otomotiv ithalatını serbest hale getirmeyi planlıyor

İran otomotiv ithalatını serbest hale getirmeyi planlıyor