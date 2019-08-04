Euro
6.16
Dolar
5.56
BIST 100
99,679.44
Altın
1,440.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
logo
Dünya

İran'a ait savaş uçağı düştü

İran'ın güneybatısında Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr eyaletinde İran Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağının düştüğü bildirildi.

Ahmet Dursun   | 04.08.2019
İran'a ait savaş uçağı düştü

Ankara

İran devlet televizyonu, Buşehr Hava Üssü'nden eğitim uçuşu için kalkan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağının teknik arıza nedeniyle Tengistan sahiline düştüğünü duyurdu.

Tengistan Kaymakamı Abdulhüseyn Refiipur, uçaktaki iki pilotun kazadan kurtulduğunu açıkladı.

Düşen uçağın tipi hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB stratejik körlüğünü aşabilecek mi?
Kongo’nun kobalt zenginliği felakete dönüşüyor
Doğu Akdeniz'de Lübnan-İsrail anlaşmazlığı Türkiye'ye yarayabilir
ABD’nin Çin'i çevreleme stratejisi ve küresel hegemonya
ABD-İran geriliminde Haşdi Şabi düğümü

Benzer haberler

İran'a ait savaş uçağı düştü

İran'a ait savaş uçağı düştü

İran Basra Körfezi'nde yabancı tankere el koydu

Netanyahu’dan Johnson’a 'İran’a karşı sert tavır' çağrısı

'Zarif Trump'la görüşmek için Beyaz Saray'a davet edildi'

'Zarif Trump'la görüşmek için Beyaz Saray'a davet edildi'

'ABD yeni küresel gerçeklere uyum sağlamalı'

'ABD yeni küresel gerçeklere uyum sağlamalı'
İranlı uzmanlara göre Washington Tahran'la tüm köprüleri attı

İranlı uzmanlara göre Washington Tahran'la tüm köprüleri attı