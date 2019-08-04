YPG/PKK'lı teröristlerden ÖSO mevzilerine saldırı
Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin Bab ilçesinden ÖSO'nun cephe hatlarına sızmaya çalışması sonucu gece boyunca şiddetli çatışmalar yaşandı.
Azez
Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesi ve çevresinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK, gece saatlerinde Bab ilçesinin Abla köyünden Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) cephe hattına sızmaya çalıştı.
Terör örgütü YPG/PKK ile ÖSO mensupları arasında Azez'in güneyindeki Kelecebrin, Mare ilçesinin batısındaki Şeyh İsa ve Bab ilçesinin batısındaki Abla Hazvan ve Dikmetaş noktalarında gece boyunca uzun namlulu silahlarla şiddetli çatışmalar yaşandı.
Çatışmalarda 3 ÖSO mensubu hayatını kaybetti
Terör örgütünün sızma girişimini püskürten ÖSO mensuplarından 3'ü hayatını kaybederken, 3'ü de yaralandı.
Tel Rıfat ve çevresinde konuşlu terör örgütü YPG/PKK, sık sık muhaliflerin kontrolündeki Azez, Marea, Kefer Kelbin ve Cibrin bölgelerinde sivil yerleşim yerlerini ve Özgür Suriye Ordusu mevzilerini hedef alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.