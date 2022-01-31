Dolar
13.37
Euro
14.95
Altın
1,790.20
ETH/USDT
2,543.10
BTC/USDT
37,226.00
BIST 100
2,005.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “15.000 Öğretmen Atama Programı”nda konuşuyor
logo
Dünya

İran: Viyana'da dikkate değer ilerleme kaydedildi ve ABD'nin cevabını bekliyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Viyana'da yapılan nükleer müzakerelerde "dikkate değer ilerlemelerin kaydedildiğini" ve ABD'nin siyasi kararını beklediklerini söyledi.

Muhammet Kurşun   | 31.01.2022
İran: Viyana'da dikkate değer ilerleme kaydedildi ve ABD'nin cevabını bekliyoruz

Tahran

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında Avusturya'nın başkenti Viyana'da yürütülen ve bir süre ara verilen nükleer müzakerelere ilişkin açıklama yaptı.

Görüşmelerde yaptırımların kalkması ve İran'ın istediği garantilerin verilmesiyle ilgili sonuçlanmayan bazı konular olduğunu ve Batılı tarafların buna dair karar alması gerektiğini aktaran Hatibzade, şöyle devam etti:

"Son 3 haftada yaptırımların kalkması, nükleer taahhütler, doğrulama ve garanti verilmesiyle ilgili dikkate değer ilerleme kaydedildi. Washington’ın siyasi kararını 4+1 ülkelerine bildirmesini bekliyoruz."

Hatibzade, doğrulama ve garanti verilmesiyle ilgili temel adımlar atılmasını isteyerek, "ABD’ye nükleer anlaşmadan fazlasını talep etmemesi tavsiyesinde bulunuyoruz. Biz de nükleer anlaşmadan daha aşağısını kabul etmeyiz. Böyle olursa kalıcı bir anlaşmaya süratle ulaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vaka sayıları İstanbul'da azaldı, Ankara ve İzmir'de arttı
Hollanda'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Türkiye'de 88 bin 145 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 189 kişi hayatını kaybetti
İsrail'de Omicron varyantındaki gerilemeyle virüs bulaştırma katsayısı 1'in altına indi
Hindistan'da son 24 saatte 234 binden fazla yeni Kovid-19 vakası kaydedildi

Benzer haberler

İran: Viyana'da dikkate değer ilerleme kaydedildi ve ABD'nin cevabını bekliyoruz

İran: Viyana'da dikkate değer ilerleme kaydedildi ve ABD'nin cevabını bekliyoruz

İran ile Fransa Cumhurbaşkanları nükleer anlaşmayı görüştü

BOTAŞ: İran'dan Türkiye'ye gaz arzı test amaçlı olarak sınırlı miktarda başladı

İran ABD ile Batılı ülkelerin nükleer anlaşma için adım atmasını istiyor

İran ABD ile Batılı ülkelerin nükleer anlaşma için adım atmasını istiyor
İran 'Ramzrial' adı verilen sabit kripto parasını yakında halkın kullanımına sunacak

İran 'Ramzrial' adı verilen sabit kripto parasını yakında halkın kullanımına sunacak
İranlı görme engelli sanatçı 15'ten fazla müzik aleti çalıyor

İranlı görme engelli sanatçı 15'ten fazla müzik aleti çalıyor