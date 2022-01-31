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Dünya

İsrail'in Suriye'de Esed rejimine ait askeri noktalara saldırı düzenlediği iddiası

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, başkent Şam'ın çevresindeki bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Eşref Musa   | 31.01.2022
İsrail'in Suriye'de Esed rejimine ait askeri noktalara saldırı düzenlediği iddiası

Tel Abyad

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail savaş uçaklarının yerel saatle 03.05'te ülkenin güneyinde başkent Şam'ın çevresinde rejim güçlerine ait bazı askeri noktaları hava saldırısıyla hedef aldığını iddia etti.

Saldırının, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un doğusundaki hava sahasından yapıldığı kaydedilen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz, düşman füzelere karşı koyarak bazılarını düşürdü." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu noktalarda, İran destekli yabancı terörist grupların bulunduğu biliniyor.

İsrail'in düzenlediği öne sürülen saldırılar

Esed rejimi, İsrail'in 7 Aralık'ta Lazkiye ili, 8 Kasım'da Humus ve Tartus illeri, 4 Kasım ve 30 Ekim'de başkent Şam, 14 Ekim'de Humus'un Palmira (Tedmur) bölgesi, 8 Ekim'de Humus'taki T4 Hava Üssü, 3 Eylül'de Şam, 20 Ağustos'ta başkent Şam ve Humus ili, 17 Ağustos'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra ili, 19 Temmuz'da Halep ili, 9 Haziran, 17 Mart, 28 ve 15 Şubat'ta Şam, 4 Şubat'ta Kuneytra, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor, 7 Ocak'ta Şam'ın güneyi, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine saldırılar gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

İsrail'in Suriye'ye düzenlediği söylenen saldırılar, genellikle akşam veya gece saatlerinde gerçekleşiyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İsrailli yetkililer, Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

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