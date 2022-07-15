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Dünya

İran ve Ukrayna Dışişleri Bakanları "ikili ilişkileri" görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba, ikili ilişkileri, Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldı.

Haydar Şahin   | 15.07.2022
İran ve Ukrayna Dışişleri Bakanları "ikili ilişkileri" görüştü

Tahran

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdullahiyan ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Abdullahiyan, İran'ın "savaş karşıtı politikasına" işaret ederek, "Krizin başında söylediğimiz gibi Afganistan, Yemen, Filistin ve Ukrayna'da savaşa karşıyız." dedi.

İran'ın dış politikasının bu ilkeyi esas aldığını aktaran Abdullahiyan, "Tahran'ın düşmanlıkların devam etmesine ve tırmanmasına yol açacak her türlü harekete karşı olduğunu" kaydetti.

Abdullahiyan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın İran'ın Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya'ya insansız hava araçları gönderdiği yönündeki iddiasının ise "asılsız" olduğunu söyledi.

İranlı Bakan, ABD Başkanı Joe Biden'ın işgal altındaki Filistin'i ziyaret ettiği bir zamanda bu tür iddialarda bulunmanın belirli siyasi hedeflere ulaşmayı amaçladığını savundu.

İran'ın savaşı sona erdirmek ve Ukrayna krizini siyasi yollarla çözmek için elinden geleni yapmayı sürdürdüğünü ifade eden Abdullahiyan, Tahran'ın özellikle ekonomik ve tarımsal alanlarda Kiev ile olan bağları geliştirmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.

"Üçüncü tarafların iddiaları ilişkilere zarar vermemeli"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da savaşın zorlu günlerinde iki ülke arasında devam eden temasların çok değerli olduğunu kaydetti.

Kuleba, üçüncü taraflarca ortaya atılan iddiaların Tahran-Kiev ilişkilerine zarar vermesine müsaade etmeme konusunda mevkidaşı Abdullahiyan ile hemfikir olduğunu dile getirdi.

Ukrayna’nın, İran ile her türlü ilişkiyi ilerletmeye hazır olduğunu belirten Kuleba ayrıca Abdullahiyan’ı Ukrayna'yı ziyarete davet etti.

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