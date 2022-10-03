Dolar
18.54
Euro
18.17
Altın
1,697.04
ETH/USDT
1,327.70
BTC/USDT
19,570.00
BIST 100
3,392.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran üniversitelerinde protesto gösterileri devam ediyor

İran'da, Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan gösterilerin 17. gününde, ülkenin birçok üniversitesinde protestolar bugün de devam etti.

Haydar Şahin   | 03.10.2022
İran üniversitelerinde protesto gösterileri devam ediyor

Tahran

İslami Kuruluşlar Öğrenci Birliği'nin Telegram hesabından yayımladığı görüntülere göre, Tebriz, Emir Kebir, İsfahan Teknoloji, Terbiyet Müderis, Bircend, Urumiye, Allame Tabatabai, Bender Abbas Sağlık Bilimleri ve Zehra Üniversitesi gibi birçok üniversitede öğrenciler çeşitli gösteriler düzenledi.

Bazı üniversitelerde oturma eylemi yapılırken bazısında dersler boykot edildi, kimi üniversitelerde ise sloganlar eşliğinde yürüyüş yapıldı.

Öğrenciler yönetim karşıtı sloganlar atarak gözaltına alınanların bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

Görüntülerde kimi üniversitelerde öğrencilerin eylemine öğretim üyelerinin de destek vererek, gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakılmasını talep ettiği görüldü.

Sosyal medyaya yansıyan haberlerde de Elburz eyaletinin Kerec kentinde liseli öğrenciler de sloganlar atarak, kısa süreli yürüyüş gerçekleştirdiği belirtildi.

Tahran'da 13 Eylül'de 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösteriler, görece sakin geçen iki günün ardından 1 Ekim Cumartesi günü üniversitelerin açılmasıyla yeniden alevlenmişti. Tahran başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde üniversitelerde gösteriler düzenlenmişti.

Bu kapsamda başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde, üniversitelerde gösteriler düzenlenmiş aynı hareketlilik sokaklara da yansımıştı.

Tahran'daki Şerif Teknoloji Üniversitesi'nde dün göstericiler ile kolluk kuvvetleri arasında arbede yaşanmış, birçok göstericinin gözaltına alındığı ve yaralıların olabileceği ifade edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye, ABD'nin GKRY'yi ortak askeri programa dahil etmesini şiddetle kınadı
AK Parti Sözcüsü Çelik: (Müzisyen Onur Şener cinayeti) Dava sürecini çok yakından takip edeceğiz
'Türkiye ne kazandıysa siyasi istikrar, iyi yönetim ve bunun doğurduğu güvenden kazanmıştır'
Kırklareli'nde trafik kazasında şehit olan uzman çavuş, Kayseri'de toprağa verildi

Benzer haberler

İran üniversitelerinde protesto gösterileri devam ediyor

İran üniversitelerinde protesto gösterileri devam ediyor

İran lideri Hamaney, ülkedeki protestodan ABD ve İsrail'i sorumlu tuttu

İran'da Sünni din adamı İsmailzehi, Zahidan olaylarını 'facia' olarak nitelendirdi

Tahran'da gösteri düzenleyen öğrencilere polis müdahale etti

Tahran'da gösteri düzenleyen öğrencilere polis müdahale etti
Ian Kasırgası'nın Küba'yı elektriksiz bırakması protestoları tetikledi

Ian Kasırgası'nın Küba'yı elektriksiz bırakması protestoları tetikledi
İran'da protestolar 16. gününde devam etti

İran'da protestolar 16. gününde devam etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet