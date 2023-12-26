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Dünya

İran: Tel Aviv zorlu bir geri sayım beklemeli

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İran Devrim Muhafızları Ordusunun Suriye’deki komutanlarından Musevi’nin, İsrail’in, Şam yakınlarına düzenlediği saldırıda öldürülmesine “Tel Aviv zorlu bir geri sayım beklemeli” şeklinde tepki verdi.

Haydar Şahin  | 26.12.2023 - Güncelleme : 26.12.2023
İran: Tel Aviv zorlu bir geri sayım beklemeli

Tahran

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, X sosyal medya platformundan olaya ilişkin yaptığı paylaşımda Razi Musevi’nin ailesi ile İran ve Suriye halkına taziyede bulundu.

Musevi’yi, ülkesinin “Suriye'de terörle mücadele danışmanı” olarak nitelendiren Abdullahiyan, söz konusu komutanın, ABD’nin Irak'taki saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani ile bölgede uzun yıllar bulunduğunu belirtti.

Abdullahiyan paylaşımında “Tel Aviv zorlu bir geri sayım beklemeli.” ifadesinde bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun Suriye’deki komutanlarından Razi Musevi dün akşam saatlerinde İsrail’in Şam yakınlarına düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybetmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu, 12 Aralık'ta da Suriye’de Muhammed Ali Atayi Şurçe ve Penah Takizade adlı iki ordu mensubunun İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurmuştu.

Gazze Şeridi'nde yaklaşık 80 gündür 20 bini aşkın Filistinlinin öldürüldüğü soykırıma varan saldırılarını sürdüren İsrail güçleri, zaman zaman Suriye topraklarına hava saldırıları düzenliyor.

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