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Dünya

İran: Suudi Arabistan gizli nükleer faaliyetler yürütüyor

İran'ın UAEA Daimi Temsilcisi Kazım Garibabadi, "Suudi Arabistan nükleer enerjiyi barışçıl şekilde kullanmak istiyorsa ajansın ilgili taahhütlerini kabul etmeli ve tamamen şeffaf bir şekilde hareket etmelidir" dedi.

Ahmet Dursun   | 08.08.2020
İran: Suudi Arabistan gizli nükleer faaliyetler yürütüyor

Ankara

İran, nükleer reaktörlerde yakıt olarak kullanılan "sarı pastanın" işlenmesi için gizli tesis kurduğu iddia edilen Suudi Arabistan'a, nükleer programını, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) denetimine açma çağrısında bulundu.

İran'ın UAEA Daimi Temsilcisi Kazım Garibabadi yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın nükleer faaliyetlerini gizli ve şeffaflıktan uzak bir şekilde sürdürdüğünü söyledi.

Riyad yönetiminin, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT) taraf olduğunu ve UAEA ile kapsamlı güvenlik anlaşması yaptığını hatırlatan Garibabadi, "Suudi Arabistan buna rağmen ne yazık ki ajansın koruma önlemlerini kabul etme taahhüdünden kaçınıyor ve ajansın ısrarlı taleplerine rağmen denetimlere izin vermiyor." dedi.

Garibabadi, UAEA ve uluslararası topluma Riyad yönetiminin "gizli" nükleer programını açığa çıkarma çağrısında bulunarak, "Suudi Arabistan nükleer enerjiyi barışçıl şekilde kullanmak istiyorsa ajansın ilgili taahhütlerini kabul etmeli ve tamamen şeffaf bir şekilde hareket etmelidir." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın gizli nükleer tesis kurduğu iddiası

ABD'nin Wall Street Journal gazetesi, 4 Ağustos'ta yayımladığı haberinde, Suudi Arabistan'ın Medine'nin kuzeyinde yer alan seyrek nüfuslu El-Ula kentinde uranyum madeninden sarı pasta çıkarmak için kullanılan gizli bir tesisi Çin'in desteğiyle inşa ettiğini yazmıştı.

Bunun üzerine açıklama yapan Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, söz konusu haberin doğru olmadığını savunmuştu.

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