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Dünya

'İran Süleymani'nin intikamı için suikast planladı' iddiası

İran'ın, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'yi öldüren ABD'nin Güney Afrika Büyükelçisine suikast planladığı iddia edildi.

Bekir Aydoğan   | 14.09.2020
'İran Süleymani'nin intikamı için suikast planladı' iddiası

Ankara

ABD'de yayın yapan Politico gazetesinin istihbarat raporlarına dayandırdığı haberine göre, İran, Süleymani suikastına misilleme olarak ABD'nin Güney Afrika Büyükelçisi Lana Marks'a suikast düzenlemek üzerine planlar yaptı.

İran'ın suikast planı hakkındaki istihbarat raporunu gördüğü ve konuyla ilgili bilgisi olduğu öne sürülen bir başka yetkilinin de görüşlerine yer verilen haberde, ABD'nin bahardan itibaren Büyükelçi Marks'a yönelik genel bir tehdit olduğu konusunda bilgisi bulunduğu ancak bu tehdit hakkındaki istihbaratın son haftalarda daha belirgin hale geldiği ifade edildi.

ABD'li yetkililer, Büyükelçi Marks'a yönelik saldırı ihtimalinin, İran'ın Süleymani suikastına misilleme olarak değerlendirmeye aldığı birkaç seçenekten biri olduğunu ve Büyükelçi Marks'ın tehditle ilgili bilgilendirildiğini kaydetti.

Yetkililer, İran'ın Pretorya'daki büyükelçiliğinin de suikast planına dahil olduğunu ileri sürdü.

Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, 3 Ocak Cuma gecesi Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadesini kullanmıştı.

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