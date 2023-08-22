Dolar
27.20
Euro
29.49
Altın
1,891.58
ETH/USDT
1,658.50
BTC/USDT
26,000.00
BIST 100
7,772.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran petrol üretimini 200 bin varil artırmayı hedefliyor

İran, petrol üretimini bir ayda 200 bin varil artırarak günlük 3 milyon 400 bin varile çıkarmayı planlıyor.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 22.08.2023 - Güncelleme : 22.08.2023
İran petrol üretimini 200 bin varil artırmayı hedefliyor

İstanbul

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Petrol Bakanı Cevad Ovci, Meclis Enerji Komisyonu üyeleriyle yaptığı toplantıda ülkedeki petrol üretimine ilişkin konuştu.

Bakan Ovci, 2021'de Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hükümeti iş başına geldiğinde İran'ın petrol üretiminin günlük 2 milyon varilden fazla olmadığını söyledi.

Ülkesinin petrol üretim kapasitesinin 3 milyon 800 bin varil olduğunu dile getiren Ovci, "Şu an günlük petrol üretimimiz 3 milyon 200 bin varil. Çalışanlarımız bir ay sonra üretimi 3 milyon 400 bin varile çıkarma sözü verdiler." dedi.

ABD, 2018'de Başkan Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımları artırmış, petrol satışını da sınırlandırmıştı.

İran Petrol Bakanlığının istatistiklerine göre, ABD nükleer anlaşmadan ayrılmadan önce Nisan 2018'de günlük 3,8 milyon varil ham petrol ve kondensat üretimi yapan Tahran, bu miktarın 2,8 milyon varilini ihraç ediyordu.

İran Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Davud Menzur, 13 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin günlük petrol ihracatının 1 milyon 400 bin varili aştığını kaydetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kocatepe Camisi'nde uygunsuz kıyafetle çekim yapanlarla ilgili iddianame tamamlandı
Milli Savunma Bakanı Güler'den 23. Piyade Tümen Komutanlığına ziyaret
Eskişehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı
Nevşehir'de inşaat iskelesi çöktü, 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
Zafere giden yolun ayak sesi: Sakarya Meydan Muharebesi

Benzer haberler

İran petrol üretimini 200 bin varil artırmayı hedefliyor

İran petrol üretimini 200 bin varil artırmayı hedefliyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet