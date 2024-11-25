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Dünya

İran lideri Hamaney, Netanyahu'nun idam edilmesi gerektiğini söyledi

İran lideri Hamaney, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için tutuklanma emri çıkarmasının yeterli olmadığını, Netanyahu hakkındaki hükmün idam olması gerektiğini söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 25.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
İran lideri Hamaney, Netanyahu'nun idam edilmesi gerektiğini söyledi

İstanbul

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Ali Hamaney, Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı milis güçleri (Besic) üyelerine bir konuşma yaptı.

İsrail'in Gazze ve Lübnan'da işlediği insanlık suçlarına işaret eden Hamaney, "Netanyahu hakkında tutuklama kararı verildi, bu yeterli değildir. Onun hükmü idamdır. İşin başındaki İsrailli liderlere idam kararı verilmelidir." dedi.

Sivillerin yaşam alanlarının bombalanmasına tepki gösteren İran lideri, şu ifadelerini kullandı:

"Gazze ve Lübnan'daki insanların evlerini bombalamak bir zafer değildir. Ahmaklar, halkın evlerini ve hastaneleri bombaladıkları için zafer kazandıklarını sanmasınlar. Kimse bunu bir zafer olarak görmez. Bunların yaptığı zafer değil, savaş suçudur."

UCM, 21 Kasım'da açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

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