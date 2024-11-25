Dolar
34.58
Euro
36.31
Altın
2,671.23
ETH/USDT
3,474.00
BTC/USDT
98,562.00
BIST 100
9,621.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programına katılıyor Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı etkili oluyor
logo
Dünya

Irak Başbakanı, ülke nüfusunun 45 milyonu geçtiğini açıkladı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ülke nüfusunun 45 milyonu geçtiğini duyurdu.

Haydar Karaalp  | 25.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
Irak Başbakanı, ülke nüfusunun 45 milyonu geçtiğini açıkladı

Bağdat

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, Sudani, 20-21 Kasım'da yapılan nüfus sayımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Irak'ın nüfusu 45 milyonu geçti." diyen Sudani, kentsel nüfus oranının yüzde 70,3 kırsal nüfus oranının ise yüzde 29,7 olduğunu kaydetti.

Irak'ta aile sayısının 7 milyon 898 bin 588'e ulaştığını belirten Sudani, şunları kaydetti:

"Ortalama aile büyüklüğü 5,3 kişi. Erkek nüfusu 22 milyon 784 bin 62 yani yüzde 50,1'e, kadın nüfusu da 22 milyon 623 bin 833 yani yüzde 49,8'e ulaştı. 15 yaş altı çalışma yaşının altındaki nüfus oranı yüzde 36,1 oldu. 15-64 yaş arası çalışma çağındaki nüfus oranı yüzde 60,2 oldu. 65 yaş ve üzeri nüfus oranı da yüzde 3,7 olarak kaydedildi. Irak'ta nüfus artış hızı ise yüzde 2,3. "

Sudani ayrıca, ülkede en son 1987 yılında genel nüfus sayımı yapıldığına, 1997'deki nüfus sayımının ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) kapsamadığına işaret etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzincan'da kar nedeniyle okullar yarın da tatil edildi
Malatya Valiliğinden kara yoluyla batı illerine gidecek sürücülere uyarı
İstanbul'da 4 kişiyi öldürdükten sonra intihar eden şüphelinin 3 kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı
Sarıyer'de denizde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
"Mideme dinleme cihazı yerleştirdi" dediği eşini alıkoyan kocaya verilen hapis cezası bozuldu

Benzer haberler

Irak’ta nüfus sayımı: Yeni bir kaos mu?

Irak’ta nüfus sayımı: Yeni bir kaos mu?

Irak Başbakanı, ülke nüfusunun 45 milyonu geçtiğini açıkladı

IKBY milletvekili seçim sonuçları resmi olarak onaylandı

IKBY Başbakanı Barzani: (Türkiye ile) Bölgedeki güvenlik durumu hakkında iyi bir anlayışa sahibiz

IKBY Başbakanı Barzani: (Türkiye ile) Bölgedeki güvenlik durumu hakkında iyi bir anlayışa sahibiz
Dışişleri Bakanı Fidan: (Trump yönetiminin) PKK ile olan ilişkisini gözden geçireceğini değerlendiriyorum

Dışişleri Bakanı Fidan: (Trump yönetiminin) PKK ile olan ilişkisini gözden geçireceğini değerlendiriyorum
Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet