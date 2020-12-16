Euro
9.51
Dolar
7.81
BIST 100
1,406.84
Altın
1,857.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran lideri Hamaney: Düşmanlık Trump ABD'sine has değildir ve onun gitmesiyle sona ermez

İran lideri Hamaney, ABD'nin Tahran yönetimine olan düşmanlığının Trump hükümetine has olmadığını ve onun gitmesiyle bunun sona ermeyeceğini söyledi.

Muhammet Kurşun   | 16.12.2020
İran lideri Hamaney: Düşmanlık Trump ABD'sine has değildir ve onun gitmesiyle sona ermez

Tahran

İran lideri Ali Hamaney, başkent Tahran'da İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami ve ABD'nin Bağdat Havalimanında düzenlediği saldırıda öldürülen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ailesiyle bir araya geldi.

Süleymani için Irak ve İran'daki cenaze törenlerine milyonlarca insanın katılmasının "ABD'ye ilk sert tokat" olduğunu belirten Hamaney, "Daha sert tokat manevi gücün istikbarın heybetine karşı galibiyeti ve ABD'nin bölgeden çıkarılmasıdır. Süleymani'nin katillerinden ve suikast emri verenlerden intikam alınacaktır. Uygun zamanda intikamın alınması kesindir." dedi.

"Yaptırımların kaldırılmasından çok yaptırımları etkisiz hale getirmeyi düşünün"

Devlet yetkililerine "Tüm alanlarda güçlenin, düşmana güvenmeyin ve milli birliği koruyun. Yaptırımların kaldırılmasından çok yaptırımları etkisiz hale getirmeyi düşünün." çağrısında bulunan Hamaney, şunları kaydetti:

"Donald Trump ve Obama ABD'sinin size ne yaptığını gördünüz. Düşmanlık Trump ABD'sine has değildir ve onun gitmesiyle sona ermez. Obama ABD'si İran halkına ve size kötülük etti. Avrupa'nın 3 ülkesi de iki yüzlülüklerini gösterdi. Anlaşmazlıklarınızı müzakere ile çözün. Dünya ile müzakere yapılması gerektiğini söylemiyor musunuz? İçerideki unsurlarla anlaşmazıklar müzakere ile çözülmüyor mu?"

İran'a yönelik yaptırımların 2015'te tamamen kalkması gerekirken tersine daha da arttığını dile getiren Hamaney, "Yaptırımların kalkması için çalışmayalım demiyorum. Eğer yaptırımlar kalkarsa bunu bir saat bile geciktirmemeliyiz. Bu 4 yıldır erteleniyor." görüşlerini paylaştı.

ABD Başkanı Trump'ın bölgeye 7 trilyon dolar masraf yaptıkları yönündeki sözlerini anımsatan Hamaney, "Bir askeri üste gecenin karanlığında birkaç saat kalabildi. Tüm dünya biliyor ki ABD'nin Suriye ve özellikle Irak'ta hedeflerine ulaşamadı. Bunun kahramanı Süleymani'dir." dedi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de Kovid-19 salgınında bir günde 2 bin 862 vaka kaydedildi
Financial Times'ın 'Yılın Kişisi Ödülü' Kovid-19 aşısını bulan Şahin ve Türeci'nin oldu
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 213 kişi hayatını kaybetti
Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan: Böyle ağır bir hastalık geçirdiğimi hiç hatırlamıyorum
İstanbul'da toplu ulaşımda HES kodu zorunlu oluyor

Benzer haberler

İran lideri Hamaney: Düşmanlık Trump ABD'sine has değildir ve onun gitmesiyle sona ermez

İran lideri Hamaney: Düşmanlık Trump ABD'sine has değildir ve onun gitmesiyle sona ermez

Karamollaoğlu: ABD'nin yaptırım kararına tepki göstermek sadece lafta kalırsa hiçbir mana ifade etmez

BBP Genel Başkanı Destici: Türkiye, yaptırım uygulayan ülkelere karşı askeri üsleri koz olarak ileri sürebilir

Uzmanlara göre Türkiye'ye yönelik yaptırım kararının ikili ilişkilere etkisi ABD'nin yeni yönetimine bağlı

Uzmanlara göre Türkiye'ye yönelik yaptırım kararının ikili ilişkilere etkisi ABD'nin yeni yönetimine bağlı
İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkanlığı: ABD'nin S-400 yaptırım kararı kabul edilemeyecek nitelikte

İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkanlığı: ABD'nin S-400 yaptırım kararı kabul edilemeyecek nitelikte
TBMM Başkanvekili Adan: Türkiye'nin bağımsız ve başarılı hamlesini cezalandırmak için birtakım adımlar atılmaktadır

TBMM Başkanvekili Adan: Türkiye'nin bağımsız ve başarılı hamlesini cezalandırmak için birtakım adımlar atılmaktadır