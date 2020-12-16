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Dünya

Eski Fransız Bakan Vedrine'ye göre NATO'da Fransa'ya destek vermeyen Avrupalılar 'şizofreni halinde'

Eski Fransa Dışişleri Bakanı Vedrine, Avrupalı bakanların, NATO'da Fransız fikirlerini desteklememesine şaşırdığını belirterek, "Avrupalılar şizofreni halindeler ve bundan çıkılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Yusuf Özcan   | 16.12.2020
Eski Fransız Bakan Vedrine'ye göre NATO'da Fransa'ya destek vermeyen Avrupalılar 'şizofreni halinde'

Paris

Hubert Vedrine, L'Opinion gazetesine verdiği demeçte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleştiği" yönündeki açıklaması olmasaydı ittifakın ABD'nin etkisinde kalacağını belirtti. 

"NATO'da yapılan Avrupa düzeyinde veya Fransa-Almanya toplantılarında fikirlerimizin ittifak içinde karşılık bulmadığını doğruladım." ifadesini kullanan Vedrine, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanları dışında görüştüğü Avrupalı bakanların ve ​​uzmanların, Fransız fikirlerini desteklemediği gerçeğinin kendisini şaşırttığını kaydetti.

Vedrine, "Avrupalılar şizofreni halindeler ve bundan çıkılması gerekiyor." yorumunu yaptı.

Fransa'nın "Türklerin eylemlerini kınamakta" haklı olduğunu ileri süren Vedrine, ancak Fransa’nın NATO'da 30 ülkeden 7 veya 8'i tarafından desteklendiğini ifade etti.

Vedrine, NATO'da Türkiye olmadan bir şey yapılamayacağı fikrinin hakim olduğunu vurguladı.

1997-2002 döneminde Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunan Vedrine, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın Türkiye karşıtı olmayacağını ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, ABD Başkanı Donald Trump'tan daha az kayıtsız kalacağını ileri sürdü.


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