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Dünya

İran lideri Hamaney, Charlie Hebdo'yu kınadı

İran lideri Ali Hamaney, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımlamasını kınadı.

Muhammet Kurşun   | 08.09.2020
İran lideri Hamaney, Charlie Hebdo'yu kınadı

Tahran

Hamaney, yaptığı yazılı açıklamada Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri yayımlamasının "affedilemez büyük bir günah" olduğunu belirtti.

İran lideri açıklamasında, "Peygamberin nurani çehresine yönelik yapılan yayın, Batı dünyasının siyasi ve kültürel organlarının İslam ve Müslümanlara yönelik kin ve düşmanlığını bir kere daha ortaya çıkarmıştır." ifadelerini kullandı.

Charlie Hebdo'nun "ifade özgürlüğü" gibi gerekçelerle kınanmamasının "yanlış ve kamuoyunu kandırmaya yönelik" olduğunu kaydeden Hamaney, şöyle devam etti:

"Siyonist ve emperyalist güçlerin derin siyaseti bu tür adımlarda temel rol oynuyor. ABD ve İsrail, bu tür eylemleri Batı Asya'daki devlet ve milletlerin dikkatini uyguladıkları planlardan başka yöne çekmek amacıyla gerçekleştiriyor olabilir. Batı Asya'daki ülkeler Batı'nın İslam ve Müslümanlarla düşmanlığını unutmamalıdır."

Ocak 2015'te saldırılardan önce ve sonra Hazreti Muhammed'in konu edildiği hakaret içerikli karikatürler yayımlayan dergi, karikatürleri 1 Eylül'de tekrar yayımlamıştı.
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