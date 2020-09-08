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Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'da ikisi kadın 46 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında iki kadının da olduğu 46 Filistinliyi gözaltına aldı.

Mustafa Deveci   | 08.09.2020
İsrail güçleri Batı Şeria'da ikisi kadın 46 Filistinliyi gözaltına aldı

Kudüs

Filistin Esirler Cemiyetinden AA muhabirine yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin gece saatlerinde başta El-Halil kenti olmak üzere Batı Şeria'nın bazı bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin baskınlarında iki kadının da aralarında bulunduğu 46 Filistinliyi çeşitli iddialarla gözaltına aldığı ifade edildi.

Yerel kaynaklar, gözaltına alınanlar arasında çok sayıda eski tutuklu ve Hamas'a yakın bazı isimlerin bulunduğunu aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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