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Dünya

İran lideri Hamaney: Afganistan'daki krizlerin kaynağı ABD'dir

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Afganistan'daki krizlerin sorumlusunun 20 yıl önce bu ülkeyi işgal eden ABD olduğunu söyledi.

Ahmet Dursun   | 28.08.2021
İran lideri Hamaney: Afganistan'daki krizlerin kaynağı ABD'dir

Ankara

İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin kurduğu 13'üncü hükümet üyelerini kabul eden Hamaney, burada yaptığı konuşmada, önceki hükümet döneminde halkın hükümete yönelik güven duygusunun zayıfladığını ve yeni hükümetin bu durumu düzeltmesini istedi.

Dış politikanın önemine işaret eden ve ekonomi diplomasisinin güçlendirilmesine ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Hamaney, 15 komşu ülke başta olmak üzere dünyadaki birçok ülkeyle dış ticaretin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Mevcut ABD yönetimi öncekinden farklı değil"

Konuşmasında nükleer müzakereleri ve Afganistan'daki gelişmeleri değerlendiren Hamaney, "Amerikalılar nükleer anlaşma konusunda çok utanmazca davrandı ve herkesin gözü önünde anlaşmadan tek taraflı ayrılmalarına rağmen sanki İran anlaşmadan ayrılmış gibi taleplerde bulundular. Müzakerelerle alay ettiler ve Avrupalılar da ABD gibi davrandı." diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden'ı, nükleer anlaşmayı canlandırmak için yapılan görüşmelerde selefi Donald Trump ile aynı taleplerde bulunmakla suçlayan Hamaney, "Mevcut ABD yönetimi, öncekinden farklı değil çünkü nükleer meseleyle ilgili İran'dan talepleri sözde farklı ancak aslında Trump'ın isteklerinin aynısını talep ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD, Afganistan'ı kalkındırmak için tek bir adım dahi atmadı"

Hamaney, Afganistan'daki krizlerin kaynağının ABD olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"ABD, Afganistan'ı kalkındırmak için tek bir adım dahi atmadı. Bugünkü Afganistan, kalkınma açısından 20 yıl öncesinin gerisinde değilse bile ileride de değildir. Afganistan'daki krizlerin kaynağı ABD'dir. Amerikalılar, 20 yıllık işgal boyunca düğünleri ve cenazeleri bombalamak, masumları hapse atmak ve uyuşturucu üretimini 10 kat artırmak dahil her türlü vahşeti bu ülkede gerçekleştirdiler."

Afganistan halkını desteklemeye devam edeceklerini belirten Hamaney, "Biz Afganistan ulusunu destekliyoruz. Hükümetler gelir gider ancak Afganistan halkı kalıcıdır. Hükümetlerle ilişkimizin mahiyeti onların bizimle ilişkisine bağlıdır." ifadelerini kullandı.


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