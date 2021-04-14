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Dünya

İran Kovid-19 nedeniyle Fransa'ya uçak seferlerini durdurdu

İran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Fransa'ya uçak seferlerini durdururken, yaklaşık 4 ay önce askıya alınan İngiltere uçuşlarını yeniden başlattı.

Ahmet Dursun   | 14.04.2021
İran Kovid-19 nedeniyle Fransa'ya uçak seferlerini durdurdu

Ankara

Ulusal Havacılık Kurumu Sözcüsü Muhammed Hasan Zibahş'ın konuya ilişkin açıklamalarını İran devlet televizyonu yayımladı.

Zibahş, ülkede Kovid-19 salgınının etkisinin azaltılması hedefiyle İran-Fransa arasındaki uçuşların ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını belirtti.

Sözcü ayrıca, İngiltere'de Kovid-19'un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan yeni türünün tespit edilmesinin ardından 22 Aralık 2020'de başlatılan uçuş yasağının ise kaldırıldığını ve İngiltere'ye uçuşların yeniden başladığını aktardı.


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