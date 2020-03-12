Euro
7.01
Dolar
6.24
BIST 100
96,203.42
Altın
1,638.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İran, IMF'den koronavirüsle mücadele için 5 milyar dolar kredi istedi

İran Merkez Bankası Başkanı Himmeti, IMF'den yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kullanılmak üzere 5 milyar dolar kredi talep ettiklerini açıkladı.

Ahmet Dursun   | 12.03.2020
İran, IMF'den koronavirüsle mücadele için 5 milyar dolar kredi istedi

Ankara

İran, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) ülkede şu ana kadar 354 kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kullanılmak üzere 5 milyar dolar kredi talep etti.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, IMF'nin Kovid-19 salgını ile mücadele eden ülkelere ayırdığı 50 milyar dolarlık yardım paketinden faydalanmak için IMF Başkanı Kristalina Georgieva'ya bir mektup yazdığını duyurdu.

IMF Başkanı Georgieva'nın, "Kimse finansal kaynak eksikliği nedeniyle hayatını kaybetmemeli." şeklindeki açıklamasını hatırlatan Himmeti, İran'ın bütün eyaletlerinde görülen salgınla mücadele için ekonomik desteğe ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Himmeti, salgının ülkedeki etkisi ve İran'ın IMF'deki kotası göz önünde bulundurularak Hızlı Finansman Aracı (RFI) kaynaklarından yaklaşık 5 milyar dolar kredi sağlanmasını istedi.

"IMF tarihin doğru tarafında yer almalı"

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de Twitter hesabından paylaştığı mesajında, IMF'nin, İran Merkez Bankası tarafından talep edilen kredi miktarını bir an önce sağlaması gerektiğini belirtti.

Zarif, "IMF ve IMF Kurulu, Fon'un yetkilerine bağlı kalmalı, tarihin doğru tarafında durmalı ve sorumlu davranmalıdır." ifadelerini kullandı.

IMF Başkanı Georgieva, Dünya Bankası Başkanı David Malpass ile Kovid-19 salgınına ilişkin 4 Mart'ta düzenlediği ortak basın toplantısında salgınla mücadele için 50 milyar dolarlık kaynak ayırdıklarını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs spor dünyasını felç etti
Koronavirüs, petrol savaşları ve küresel kriz
Trump'ın sözde barış planı ve Fas'ın tutumu
İslamofobi Batı'dan sonra Hindistan’ın da gerçeği
Türkiye - AB ilişkilerinde temel anlaşmazlık konuları

Benzer haberler

İspanya'da futbol karşılaşmaları askıya alındı

İspanya'da futbol karşılaşmaları askıya alındı

Uzmanlardan vatandaşa 'ürünlerdeki aşırı fiyat artışını şikayet edin' çağrısı

Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadele mesajı: 2 ay direnelim

İspanya'da Eşitlik Bakanı İrene Montero'da koronavirüs çıktı

İspanya'da Eşitlik Bakanı İrene Montero'da koronavirüs çıktı
Azerbaycan'da 2 kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edildi

Azerbaycan'da 2 kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edildi
Avusturya’da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

Avusturya’da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm