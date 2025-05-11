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Dünya

İran ile ABD arasında Umman'da yapılan dördüncü tur görüşmeler sona erdi

İran ile ABD arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılan görüşmelerin dördüncü turu sona erdi.

Ahmet Dursun  | 11.05.2025 - Güncelleme : 11.05.2025
İran ile ABD arasında Umman'da yapılan dördüncü tur görüşmeler sona erdi

Tahran

Alınan bilgiye göre, Maskat'ta yapılan ABD-İran dördüncü tur görüşmeleri tamamlandı.

İki ülke arasında Umman'ın aracılığında üst düzey dolaylı diplomatik görüşmeler gerçekleştirildi.

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Taraflar henüz görüşmelerin sonucu hakkında açıklama yapmadı.

İran: ABD ile dördüncü tur nükleer görüşmeler zorlu ancak faydalı oldu 

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile Umman'da yapılan görüşmelerin zorlu ancak faydalı olduğunu ve bir sonraki tur görüşmelerin yeri ve zamanının Umman tarafından açıklanacağını bildirdi.

Bekayi, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, Umman'da İran ile ABD arasında yapılan dördüncü tur müzakerelerin sona erdiğini belirtti.

İranlı Sözcü açıklamasında, "Zorlu ama faydalı müzakereler, birbirimizin pozisyonlarını daha iyi anlamak ve tartışmalı konuları çözmek için makul ve gerçekçi yollar bulmak amacıyla yapıldı. Bir sonraki tur görüşmelerin zamanı ve yeri Umman tarafından duyurulacak." ifadesini kullandı.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu martta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından önce Umman’da 12 Nisan'da daha sonra birer hafta arayla Roma ve tekrar Umman'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Hem İran hem ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmişti.

Dördüncü tur müzakerelerin 3 Mayıs'ta Roma'da yapılacağı açıklanmış ancak daha sonra "lojistik nedenlerden" dolayı ertelenmişti. Görüşmelerin 11 Mayıs'ta Umman'da yapılacağı açıklanmıştı.

İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Daha önceki açıklamalarında Tahran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini söyleyen ABD'li yetkililer son zamanlarda İran'ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep ettiklerini belirtiyor.

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, önceki gün yayımlanan bir röportajında, İran'da uranyum zenginleştirme programı asla olmaması gerektiğini ve bunun ABD'nin "kırmızı çizgisi" olduğunu söylemişti.

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