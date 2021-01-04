Euro
9.10
Dolar
7.40
BIST 100
1,496.20
Altın
1,941.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

İran, Güney Kore bandıralı petrol tankerine el koydu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Güney Kore bandıralı bir petrol tankerine el koyduğunu duyurdu.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 04.01.2021
İran, Güney Kore bandıralı petrol tankerine el koydu

İstanbul

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Güney Kore bayraklı tanker, çevre protokollerini ihlal ettiği için bu sabah Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Basra Körfezi'nde durduruldu." ifadelerine yer verildi. 

Suudi Arabistan'ın Cubeyl Limanı'ndan Güney Kore'ye gitmekte olan geminin 7 bin 200 ton etanol taşıdığı belirtilirken geminin Bender Abbas Limanı'na çekildiği kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Oxford-AstraZeneca aşısı İngiltere'de uygulanmaya başlandı
Kovid-19 salgını Almanya'da istihdamdaki 14 yıllık yükselişe son verdi
Kovid-19'u yenen Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar: Ömrümden çok zor bir 14 gün geçti
Önceki salgınları tecrübe eden ülkeler Kovid-19'a karşı daha etkin mücadele gösterdi
Dilovası Belediye Başkanı Şayir: Ağrılarım gripten daha şiddetliydi

Benzer haberler

İran'dan ABD'nin uçak gemisini bölgeden çekmemesine tepki: Tüm senaryolar için hazırız

İran'dan ABD'nin uçak gemisini bölgeden çekmemesine tepki: Tüm senaryolar için hazırız

İran, Güney Kore bandıralı petrol tankerine el koydu

AB: İran ile nükleer anlaşma ancak yükümlülükler yerine getirilirse canlı kalabilir

İsrail Başbakanı Netanyahu: İsrail, İran'ın nükleer silah üretmesine izin vermeyecek

İsrail Başbakanı Netanyahu: İsrail, İran'ın nükleer silah üretmesine izin vermeyecek

ABD 'USS Nimitz' uçak gemisinin Orta Doğu'da kalmasına karar verdi

ABD 'USS Nimitz' uçak gemisinin Orta Doğu'da kalmasına karar verdi
İran'da düşürülen Ukrayna yolcu uçağında ölenlerden 127'si 'şehit' sayıldı

İran'da düşürülen Ukrayna yolcu uçağında ölenlerden 127'si 'şehit' sayıldı