İran, Ermenistan'da taraflara itidal ve şiddetten uzak durmaları çağrısı yaptı
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Ermenistan ordusunun, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istemesinin ardından taraflara "itidal" çağrısında bulundu.
Tahran
İran Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada Hatibzade, Ermenistan'daki gelişmeleri "dikkatle" takip ettiklerini bildirdi.
Hatibzade, Ermenistan'daki tüm taraflara "itidal" ve "şiddetten uzak durmaları" çağrısında bulundu.
Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, bugün, Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı.
Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.