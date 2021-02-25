Euro
8.95
Dolar
7.34
BIST 100
1,488.21
Altın
1,772.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran, Ermenistan'da taraflara itidal ve şiddetten uzak durmaları çağrısı yaptı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Ermenistan ordusunun, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istemesinin ardından taraflara "itidal" çağrısında bulundu.

Muhammet Kurşun   | 25.02.2021
İran, Ermenistan'da taraflara itidal ve şiddetten uzak durmaları çağrısı yaptı

Tahran

İran Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada Hatibzade, Ermenistan'daki gelişmeleri "dikkatle" takip ettiklerini bildirdi.

Hatibzade, Ermenistan'daki tüm taraflara "itidal" ve "şiddetten uzak durmaları" çağrısında bulundu.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, bugün, Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı.

Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB kısıtlamaları sürdürecek, aşı tedariğini hızlandırmaya çalışacak
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Madrid'de toplu Kovid-19 aşılamalarına stadyumda başlandı
ABD Hazine Bakanı Yellen: Aşılama küresel ekonomiye sağlanabilecek en güçlü teşvik
Sağlık Bakanı Koca: Çin aşısı için hiçbir şekilde aracı firmaya bir kuruş ilave verilmemiştir

Benzer haberler

İran, Ermenistan'da taraflara itidal ve şiddetten uzak durmaları çağrısı yaptı

İran, Ermenistan'da taraflara itidal ve şiddetten uzak durmaları çağrısı yaptı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Ermenistan'da yaşanan son gelişmelerden derin endişe duyuyoruz

NATO'dan Ermenistan'a demokrasi çağrısı

AB'den Ermenistan'a 'sükunet' çağrısı

AB'den Ermenistan'a 'sükunet' çağrısı
İsrail televizyonu: İsrail, savunma ittifakı kurmak için Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn ile görüşüyor

İsrail televizyonu: İsrail, savunma ittifakı kurmak için Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn ile görüşüyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ermenistan'daki darbe girişimini kınadı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ermenistan'daki darbe girişimini kınadı