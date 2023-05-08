Dolar
19.50
Euro
21.53
Altın
2,023.99
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,400.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran Dışişleri Bakanlığı, internet sitesinin hacklendiğini doğruladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bakanlığın resmi sitesinin hacklendiğini belirterek, belge ve veri tabanının ele geçirildiğine yönelik iddiaları yalanladı.

Haydar Şahin  | 08.05.2023 - Güncelleme : 08.05.2023
İran Dışişleri Bakanlığı, internet sitesinin hacklendiğini doğruladı

Tahran

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Kenani, Dışişleri Bakanlığının sitesinin hacklenmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Sitenin ara yüzünün siber saldırıya uğradığını belirten Kenani, gerekli tedbirlerin alındığını, tüm hizmet sistemlerinin aktif olarak kamuoyunun kullanımına açıldığını kaydetti.

Kenani, “Sosyal medyada Dışişleri Bakanlığına ait olduğu belirtilerek yayımlanan bilgiler sahte ve temelsizdir. Bugün olanlarla (siber saldırı) hiçbir ilgisi yok ve sadece bir medya abartısından ibaret.” değerlendirmesinde bulundu.

İran medyasında yer alan haberlere göre, Dışişleri Bakanlığının internet sitesi bir hacker grubunun saldırısı sonucu bir süre çevrim dışı kaldı. Saldırıyı gerçekleştiren grup, bakanlığın çok sayıda gizli belgesini ele geçirdiğini ileri sürdü.

Ele geçirildiği belirtilen bilgiler arasında kimlik belgeleri, bakanlık yazışmaları, telefon numaraları ve binlerce bakanlık çalışanının listesinin bulunduğu iddia edildi.

Hacklenen sitenin ana sayfasında bir süre, ülkede terör örgütü olarak kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü liderlerinin fotoğrafları ile birlikte “Hamaney’e ölüm, yaşasın Recevi” ifadesi yer aldı.

“Kıyam ta Serneguni” (Devirene Kadar Kıyam) isimli hacker grubu, daha önce de İslam Kültür ve İletişim Kurumunun internet sitesini hackleyerek 200 bin dosya ve belge ele geçirdiğini iddia etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Amsterdam'da terör örgütü PKK sempatizanları sandık müşahitlerine saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İstanbullulara teşekkür" paylaşımı
Bakan Soylu: 14 Mayıs Türkiye'yi, yarınlara taşıyabilmek için attığımız adımlarla birlikte yepyeni bir başlangıç olacak
Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
Türkiye'nin yerli otomobili Togg Malatya'da tanıtıldı

Benzer haberler

İran Dışişleri Bakanlığı, internet sitesinin hacklendiğini doğruladı

İran Dışişleri Bakanlığı, internet sitesinin hacklendiğini doğruladı

İran'da, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi son gününde sürüyor

Tahran Yunus Emre Enstitüsü'nden İran’da Sedat Anar konseri

ABD: İran, Panama bandıralı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda el koydu

ABD: İran, Panama bandıralı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda el koydu
İran'da idam edilen "İngiliz casusu" Ekberi'nin nükleer sırları ifşa ettiği ortaya çıktı

İran'da idam edilen "İngiliz casusu" Ekberi'nin nükleer sırları ifşa ettiği ortaya çıktı
İran'da, Türk göçerler yaylalara çıkmanın arifesinde uluslararası festival düzenledi

İran'da, Türk göçerler yaylalara çıkmanın arifesinde uluslararası festival düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet